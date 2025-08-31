PD SALERNO. A DICEMBRE IL CONGRESSO PROVINCIALE PER IL NUOVO SEGRETARIO

E’ già iniziata la corsa alla successione di Enzo Luciano, attuale Segretario Provinciale del Pd di Salerno, uomo di strettissima fiducia del futuro Segretario Regionale Piero De Luca. A dicembre, al termine della tornata per le Regionali e poco prima delle Provinciali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno, il Partito Democratico sarà chiamato ad eleggere il nuovo Segretario Provinciale. I nomi ?
Da tempo, in corsa, c’è l’ex consigliere comunale e provinciale Giovanni Coscia, indicato come successore morbido per la gestione del Pd in Provincia di Salerno. Spunta, pero’, anche il nome dell’ex Segretario Provinciale Nicola Landolfi, che fino al Commissariamento del Pd in Campania ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Assemblea Provinciale.