REGIONALI IN CAMPANIA. CONTE A NAPOLI PER FICO, IL CANDIDATO PRESIDENTE ATTESO A SALERNO

E’ conto alla rovescia, in casa MS5, per conoscere la data dell’arrivo a Napoli di Giuseppe Conte, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, atteso in città per la conferenza stampa di presentazione ufficiale della candidatura a Presidente della Regione di Roberto Fico. Per l’ex Presidente della Camera dei Deputati, prima della ufficializzazione, sarà necessario attendere la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla Segreteria Regionale del Pd in Campania. Se Conte, come pare, dovesse arrivare a Napoli tra giovedi’ e venerdi’ della prossima settimana, non è escluso che già tra sabato e domenica Roberto Fico potrebbe fare la sua prima presenza, in Provincia di Salerno, da candidato ufficiale alla Presidenza della Regione Campania.

