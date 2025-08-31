PER LE REGIONALI IN TOSCANA IL CODACONS PROPONE TEST ANTI DROGA E CULTURALE PER I CANDIDATI

In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, il Codacons rilancia in Toscana una proposta di trasparenza e responsabilità: sottoporre i candidati al Consiglio Regionale a un test antidroga e a una prova di cultura generale. Lo scrive questa associazione dei consumatori in un comunicato stampa.

“Chi si candida a rappresentare i cittadini – spiega Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale del Codacons – deve garantire correttezza, senso delle istituzioni e un adeguato livello culturale. Una misura simbolica, ma significativa, che offrirebbe agli elettori maggiori certezze sulla serietà e l’idoneità di chi aspira a guidare la Regione”.

Tanasi conclude ricordando che “i cittadini hanno diritto a pretendere qualità, preparazione e affidabilità da chi sarà chiamato a ricoprire incarichi pubblici di grande responsabilità”.

