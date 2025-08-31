A CACCIA DEL VOTO MODERATO: SCONTRO TRA CARFAGNA, MARTUSCIELLO E FDI

E’ stata un’intervista rilasciata dall’ex Ministro Mara Carfagna, esponente di Noi Moderati, nella quale si parlava del partito di Maurizio Lupi come casa naturale per i tanti elettori moderati, soprattutto, in Campania, per scatenare una mini tempesta all’interno del Centro Destra Regionale.

“Le liste di Forza Italia in Campania vedranno una presenza preponderante della società civile. Saranno la vera e unica attrattiva per i moderati, con un’apertura formidabile che porterà candidati capilista e futuri consiglieri regionali espressione diretta di quel mondo”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, sottolineando come “il nostro partito si confermi il vero attrattore per i moderati e si misurerà con gli altri partiti della coalizione proprio su questi temi”.

” Il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello sbaglia non considerando Fratelli d’Italia come la vera forza trainante del centrodestra, sia a livello nazionale che regionale. L’idea che solo Forza Italia possa rappresentare l’area moderata appare quanto meno riduttiva e distante dalla realtà”. Lo hanno affermato in una nota Marco Nonno e Luigi Rispoli, presidente e vice presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli.

“Intorno alla leadership di Giorgia Meloni si è consolidato un ampio consenso che raccoglie sensibilità diverse, comprese quelle del mondo moderato e della società civile le liste di Fratelli d’Italia, anche in Campania, saranno infatti caratterizzate da una pluralità di esperienze e professionalità, capaci di offrire una proposta politica credibile, concreta e alternativa alla sinistra. La coesione del centrodestra è fondamentale, ma è altrettanto importante riconoscere che la forza attrattiva di Fratelli d’Italia è nella nostra capacità di rappresentare istanze reali e popolari più che slogan e vuote formule politiche”, hanno concluso gli esponenti di Fdi.