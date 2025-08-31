REGIONALI IN CAMPANIA. POLO SUD LANCIA L’IPOTESI DI SANGIULIANO CANDIDATO PRESIDENTE

“Non possiamo non porre una domanda diretta ai vertici di Fratelli d’Italia: perché si parla del Ministro Gennaro Sangiuliano come capolista alle prossime regionali in Campania, ma si evita di affrontare apertamente la prospettiva di una sua candidatura a Governatore?” Lo dichiara Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud.

“La Campania ha bisogno di una guida forte, autorevole e radicata. Sangiuliano ha il profilo giusto e, dopo essere stato trascinato suo malgrado in vicende personali che non intaccano minimamente il suo valore, merita di essere risarcito e valorizzato con un ruolo all’altezza delle sue qualità.

Continuare invece a nascondersi dietro tatticismi o silenzi non serve a nessuno. La nostra Regione reclama trasparenza e una proposta politica chiara: i cittadini hanno diritto di sapere se c’è davvero la volontà di puntare sulla candidatura migliore per il futuro della Campania”, conclude.

