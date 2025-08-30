FDI A SALERNO: INCONTRO SU GIUSTIZIA E SICUREZZA DOMENICA 31 AGOSTO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Il banchetto di Fratelli d’Italia, per informare i cittadini sui risultati ottenuti dal Governo Meloni nella Riforma della Giustizia e sul fronte della sicurezza, arriva a Salerno, con l’appuntamento di domenica 31 Agosto, a partire dalle 18:00, sul Lungomare Trieste, nei pressi della sede delle Poste Centrali. Ad incontrare cittadini e simpatizzanti il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone, l’europarlamentare Alberico Gambino, la deputata Imma Vietri, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, accompagnati dai dirigenti cittadini del partito di Giorgia Meloni. Il banchetto di FDI su Giustizia e Sicurezza, nei giorni scorsi, ha fatto tappa in numerose località del Cilento ed anche a Positano. Lunedi’ 1 Settembre, invece, sarà la volta di Pontecagnano Faiano.

Related Posts

Agosto 30, 2025

RIFONDAZIONE COMUNISTA CELEBRA IL SUO CONGRESSO REGIONALE: A CAVA DE’ TIRRENI IL 6 SETTEMBRE

Agosto 29, 2025

IMMA VIETRI (FDI): “DA DE LUCA ATTACCO SCOMPOSTO A FDI PER COPRIRE ACCORDO CON FICO”

Agosto 29, 2025

PIERO DE LUCA (PD): “VIOLENZA DONNE ON LINE, CALENDARIZZARE NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE”