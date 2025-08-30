FDI A SALERNO: INCONTRO SU GIUSTIZIA E SICUREZZA DOMENICA 31 AGOSTO

Il banchetto di Fratelli d’Italia, per informare i cittadini sui risultati ottenuti dal Governo Meloni nella Riforma della Giustizia e sul fronte della sicurezza, arriva a Salerno, con l’appuntamento di domenica 31 Agosto, a partire dalle 18:00, sul Lungomare Trieste, nei pressi della sede delle Poste Centrali. Ad incontrare cittadini e simpatizzanti il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone, l’europarlamentare Alberico Gambino, la deputata Imma Vietri, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, accompagnati dai dirigenti cittadini del partito di Giorgia Meloni. Il banchetto di FDI su Giustizia e Sicurezza, nei giorni scorsi, ha fatto tappa in numerose località del Cilento ed anche a Positano. Lunedi’ 1 Settembre, invece, sarà la volta di Pontecagnano Faiano.

Share on: WhatsApp