REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “STIAMO CHIUDENDO SU DI UN CIVICO”

“Siamo ormai vicini alla chiusura sul civico per il candidato presidente. In Campania penso che ci siamo: tutti i tasselli stanno andando al loro posto e i sondaggi mi sembrano buoni. Spero che già dalla prossima settimana si possa cominciare ad andare in tipografia”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.

Intanto cresce l’attesa, negli ambienti del centro destra della Regione Campania, per la riunione che dovrebbe tenersi, a Roma, il prossimo 4 settembre, proprio per definire il nome del candidato o della candidata alla Presidenza della Regione.