PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “SETTEMBRE DI EVENTI ALL’EREMO DELLO SPIRITO SANTO”

“Un Settembre ricco di eventi per valorizzare uno dei luoghi iconici del nostro territorio, l’Eremo dello Spirito Santo, che sarà la sede di appuntamenti sportivi, culturali, gastronomici e cinematografici. Abbiamo deciso di puntare sulla valorizzazione di uno dei simboli del Comune di Pellezzano.” Il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, nei prossimi giorni, presenterà nel dettaglio il ricco programma di appuntamenti che ruotano attorno all’Eremo dello Spirito Santo. “Abbiamo bisogno di rendere vivace ed attivo il nostro tessuto sociale ed economico”, continua Morra, “365 giorni all’anno. Non vogliamo che il calendario degli eventi esista solo per l’Estate o per il periodo di Natale. E’ per questa ragione che, per il mese di Settembre, abbiamo pensato ed organizzato 4 eventi molto importanti: un Festival dedicato allo Yoga, un evento riservato alla Danza, la festa del Gin che, in Campania, vanta molti produttori ed infine gli Stati Generali del Cinema.”

