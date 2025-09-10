NEL CUORE DEL CILENTO LA PRIMA USCITA DI ROBERTO FICO: “MASSIMA ATTENZIONE ALLE AREE INTERNE”

“Essere qui in Cilento come prima uscita pubblica dopo l’ufficializzazione di domenica significa porre la massima attenzione alle aree interne. Il Cilento è cultura, identità, è una forza straordinaria ed è uno dei motori della Campania. Tutte le aree interne in Campania sono importantissime, Sannio, Irpinia, Alto Casertano e lavoreremo a tutto tondo insieme ai sindaci per fare una programmazione adeguata, innovativa e per seguire le esigenze dei territori e provare ad intervenire concretamente contro lo spopolamento.
Sono convinto che con gli amministratori locali possiamo scrivere una nuova pagina delle aree interne”: così Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Campania, a margine della sua visita a Cannalonga in Cilento.

