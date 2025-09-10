REGIONALI IN CAMPANIA. CANDIDATO CENTRO DESTRA: ANCHE OGGI, SI DECIDE DOMANI

Anche oggi il Centro Destra sceglierà il nome del candidato Presidente per la Regione Campania domani. Non è uno scherzo, ma quanto emerso dalla riunione che, nel pomeriggio di oggi, si è tenuta a Palazzo Chigi tra i vertici nazionali di Fdi, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

Al vertice di maggioranza che si è svolto nel pomeriggio a palazzo CHIGI “non abbiamo parlato di Regionali perché l’argomento dell’incontro era un altro”. Lo fa sapere il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, interpellato dai cronisti fuori Palazzo Chigi. Lo stesso Lupi ha confermato che i leader del centrodestra torneranno a riunirsi sul tema delle regionali.

