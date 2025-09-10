ANTONIO IANNONE (FDI): “SPAZIO SUD, PROGRAMMA MANIFESTAZIONE INTENSO E STIMOLANTE”

“Mezzogiorno protagonista il 12 e 13 settembre a Capaccio-Paestum (SA) nella manifestazione ‘Spazio Sud’, dove ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti di partito, tecnici, rappresentanti delle associazioni di categoria, esponenti della società civile, giornalisti si confronteranno su quanto realizzato dal governo Meloni per il Meridione d’Italia e su quali sono ancora le sfide da affrontare. Nel ribadire la mia riconoscenza ai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia per aver scelto la Campania come sede dell’evento, ringrazio tutte le personalità partecipanti, in special modo i ministri. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, aprirà i lavori venerdì alle 15.30; sempre venerdì previsti gli interventi di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ed Elvira Calderone, ministro del Lavoro. Sabato 13 settembre avremo invece gli interventi di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri. Il programma della manifestazione è intenso e stimolante, perché il Sud merita di essere protagonista anche nel dibattito pubblico”.

Così in una nota il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania e sottosegretario al di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.