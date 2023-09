NEL SANNIO LA VENDEMMIA 2023 DIVENTA L’OCCASIONE PER VISITE TURISTICHE

La Sannio Academy del Sannio Consorzio Tutela Vini, in cooperazione con le aziende vitivinicole consorziate, ha avviato un nuovo progetto, la vendemmia turistica, allo scopo di creare un’esperienza immersiva per appassionati ed enoturisti, che parte dalla vendemmia e prosegue attraverso tutte le fasi successive (il mosto che si fa vino, potatura, fase vegetative…) fino all’imbottigliamento. Il progetto nasce per la valorizzazione del vigneto sannita, della sua storia, tradizione e la vocazione conservativa del paesaggio, con riferimenti anche al patrimonio culturale e archeologico del territorio. I vari appuntamenti in vigna avranno un contenuto emozionale costruito attraverso narrazioni della cultura materiale e il valore dell’attività antropica, mettendo in luce il lavoro dei vignaioli e il loro ruolo di custodi del territorio. Non avranno contenuti tecnici.

Gli appuntamenti, per gruppi di 4-8 persone, saranno svolti in orari mattutini dalle 9,30 alle 12.30, nei giorni di sabato e domenica dal 23 settembre fino al 29 ottobre (vendemmia), l’11 novembre (Festa di San Martino), dal 27 gennaio al 10 marzo (potatura), dal 17 marzo al 14 aprile (imbottigliamento con la festa in cantina), con il seguente programma: benvenuto nell’azienda ospitante da parte di un tutor della Sannio Academy, inizio della vendemmia, colazione contadina, racconti di vite, gioco collettivo e, dove possibile, pigiatura con assaggio del mosto.

Per poter aderire è necessario richiedere il modulo di partecipazione al Sannio Consorzio Tutela Vini inviando una e-mail all’indirizzo academy@sannio.wine o telefonando allo 0824.1815763 o via whatsapp al numero 329.5989417. La quota individuale di partecipazione, come da programma e per singola giornata, è di €30,00 comprensiva di SannioWineCard.