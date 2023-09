I SINDACI DEL MASTER PLAN DELL’AGRO IN RIUNIONE A CASTEL SAN GIORGIO

Si sono incontrati ieri sera,(lunedì sera) ospiti del primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara, i sindaci di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, Corbara, Roccapiemonte e Pagani.

Un tavolo tecnico che ha visto subito le fasce tricolori ed i loro delegati a lavoro sulla proposta di una protezione civile unica per tutto il comprensorio.

«Dettare le linee programmatiche per il rilancio del nostro Agro Nocerino Sarnese è senz’altro la nostra priorità, è un’occasione straordinaria che abbiamo e ne sfrutteremo al meglio le potenzialità, ma assicurare la sicurezza ai nostri cittadini è senza dubbio il nostro primo obiettivo -ha dichiarato la padrona di casa dell’incontro di ieri, il sindaco Paola Lanzara -, da subito ho condiviso la proposta di costituire una Protezione Civile unificata che possa intervenire, con più uomini e mezzi, in caso di calamità. Viviamo in un territorio ad alto rischio idrogeologico e questo impone il massimo dell’impegno da parte nostra per prevenire gli eventuali disastri naturali e assicurare alla popolazione un pronto intervento in caso di calamità.

Ovviamente con le nostre forze possiamo fare ben poco per prevenire, ma la costituzione di un servizio unificato di protezione civile è senz’altro una proposta-progetto importante, da contestualizzare e mettere a regime quanto prima.

Siamo prossimi all’autunno, tempo di piogge, anche violente, e la preoccupazione di noi sindaci è tanta. Non basta chiudere le scuole per stare tranquilli, occorre fare qualcosa in più, e questa proposta va sicuramente in questa direzione. Da ieri siamo a lavoro per la redazione di un documento programmatico che sarà condiviso con tutti i sindaci del territorio e poi presentato alla Regione»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara che ha presieduto l’incontro insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto.

All’incontro di lunedì sera, svoltosi in una nota attività ricettivo-alberghiera di Castel San Giorgio, erano presenti il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio accompagnato dall’assessore Federica Fortino, il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo, l’assessore Valentina Oliva, delegata del sindaco di Pagani, il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano, il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo ed il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano.

