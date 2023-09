MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “OK A GARA DA 6MILIONI PER POLO SCOLASTICO”

“E’ arrivata un’altra notizia molto attesa per la comunità scolastica di Mercato San Severino: i lavori per l’ampliamento ed il completamento del nostro Publio Virgilio Marone, per un valore di oltre 6 milioni di euro, sono stati aggiudicati pertanto nelle prossime settimane sarà stipulato il contratto e conosceremo anche il cronoprogramma per la consegna finale dell’opera. Un intervento importante che consiste nella realizzazione di nuove aule, nuovi laboratori e la palestra. La nuova sede consegnata ad inizio 2020, dopo anni di blocco e di abbandono, finalmente sarà arricchita ed adeguata. ”

Lo scrive il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

Mercato San Severino si conferma, all’interno di tutta la Valle dell’Irno, come il Comune della formazione scolastica di alto livello e l’ampliamento ed il completamento del nostro Polo Scolastico confermano quanto, da tempo, affermiamo. E’ per noi, tra l’altro, motivo di particolare orgoglio l’ammontare del finanziamento – pari a 6 milioni di euro – che è il piu’ alto, in assoluto, tra quelli ottenuti dai Comuni della Provincia di Salerno. Un ringraziamento, in tale senso, va rivolto all’Amministrazione Provinciale di Salerno ed ai suoi dirigenti e tecnici che hanno creduto nel nostro progetto. L’obiettivo è quello di rendere il Comune di Mercato San Severino la meta preferita dagli studenti di tutto il vasto comprensorio, con una offerta formativa per le scuole superiore, vasta, ampia e di altissima qualità. E’ questa una delle sfide che stiamo cercando di vincere per trasformare il volto della nostra città.