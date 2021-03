NICOLA ZINGARETTI: “DIMISSIONI, NESSUN RIPENSAMENTO C’E’ E CI SARA'”

Sembrano avere il sapore di una chiusura ad ogni ipotesi di un passo indietro le parole che, questa mattina, il segretario dimissionario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha affidato alla sua pagina Fb.

“Per quanto riguarda me, la questione non è quella di un mio ripensamento: non è un tema di ripensamento che non c’è e non ci sarà. ” Scrive Nicola Zingaretti. “Piuttosto penso debba essere il gruppo dirigente a fare un passo in avanti nella consapevolezza di avere un confronto più schietto, franco e plurale ma anche solidale sul ruolo del Pd, sui valori di riferimento, sulla nostra idea dell’Italia e dell’Europa. Io non ce l’ho fatta ad ottenerlo, perché più che il pluralismo ha prevalso la polemica. Ho fatto dunque un passo di lato. Spero che ora questo confronto sia possibile.”