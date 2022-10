NINO SAVASTANO VERSO IL RITORNO IN CONSIGLIO REGIONALE. REVOCATE TUTTE LE MISURE CAUTELARI

Nino Savastano, nelle prossime settimane, potrebbe rientrare in Consiglio Regionale dopo la revoca di tutte le misure cautelari nei suoi confronti, nell’ambito del processo per le Cooperative del verde pubblico al Comune di Salerno. La decisione del reintegro in aula, a danno di Nello Fiore, oggi in Consiglio Regionale nel gruppo Campania Libera, passa attraverso un provvedimento del Ministero dell’Interno. Il rientro in aula di Nino Savastano arriva dopo un anno dall’inizio dell’inchiesta che porto’ l’ex assessore comunale alle Politiche Sociali agli arresti domiciliari.

