VERSO IL GOVERNO MELONI. CANTALAMESSA (LEGA) PRONTO PER UN INCARICO DI GOVERNO

Ci sarebbe anche il Senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, eletto in Campania alle ultime politiche del 25 Settembre, tra i possibili nomi che il leader Matteo Salvini proporrà a Giorgia Meloni per la composizione del futuro governo. Dei tre parlamentari della Lega eletti in Campania (oltre a Cantalamessa ci sono Gianpiero Zinzi ed Attilio Pierro), il senatore partenopeo dovrebbe essere l’unico a poter ricoprire un ruolo nell’esecutivo, con ogni probabilità un posto da sottosegretario all’interno di un ministero di seconda fascia.

