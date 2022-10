BARONISSI. A MADRID I GIOVANI NEO DIPLOMATI CON IL VICE SINDACO ANNA PETTA

Alla scoperta di Madrid, in viaggio premio promosso dal Comune, per i cinque migliori neo diplomati di Baronissi, i giovanissimi Martina Vitale, Alessia Pia Cipriani, Lorenzo Mascolo, Alessandro Rossi e Francesco Saverio Napoli. Sono accompagnati in questa bella esperienza dal sindaco Gianfranco Valiante e dal vicesindaco Anna Petta (che hanno pagato il viaggio interamente a loro spese). Questa mattina visita al “Cristo camino del Calvario” di Nicola Fumo – scultore di Baronissi del seicento tuttora considerato tra i maggiori esponenti del barocco napoletano – custodito nella chiesa di San Ginés. Baronissi premia il merito e contribuisce alla crescita dei suoi ragazzi.

