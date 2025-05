NOCERA INFERIORE. DA DOMANI AL VIA IL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI STRADALI

Gli impianti semaforici equipaggiati con dispositivi automatici per il controllo delle infrazioni semaforiche

sono i seguenti:

INTERSEZIONE STRADALE VIA DODECAPOLI ETRUSCA VIA REA N. 4 POSTAZIONI;

INTERSEZIONE STRADALE VIA NAPOLI; VIA REA VIA ASTUTI N 3 POSTAZIONI.

Il sistema è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuale Ministero delle

infrastrutture e della mobilità.