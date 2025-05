NUOVE ADESIONI PER FORZA ITALIA: C’E’ ANCHE L’ASSESSORE REGIONALE NICOLA CAPUTO

Forza Italia continua a raccogliere, sull’intero territorio della Regione Campania, l’adesione di nuovi amministratori locali, anche in vista delle prossime elezioni Regionali di Autunno. Secondo molte indiscrezioni l’attuale assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, oggi all’interno di Italia Viva, sarebbe ad un passo dall’ingresso nel partito degli azzurri, insieme ad altri dirigenti ed amministratori della Provincia di Caserta. Caputo, che nel 2024 è stato candidato alle Elezioni Europee, potrebbe aderire a Forza Italia con la garanzia di una candidatura alle prossime Regionali nella lista che Martusciello sta allestendo in Provincia di Caserta. Caputo, in ogni caso, non sarebbe il solo esponente politico della Provincia di Caserta ad aderire a Forza Italia: si parla, con insistenza, anche dell’attuale Consigliere Regionale di maggioranza Zannini.

