NOCERA INFERIORE. IL 10 GIUGNO SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per il giorno 10 giugno 2021 alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Comune.

Saranno trattati i seguenti punti all’ Ordine del giorno:

1. Presa d’atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Sig. Elio Borzi ed adempimenti conseguenti: surroga consigliere dimissionario.

2. “Piano di Zona Ambito S01_1 – Stabilizzazione personale precario “ Valutazioni e determinazioni. –

3. Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria – Approvazione.

4. Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione.

5. Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie – Approvazione.

6. Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie – Approvazione.

7. Regolamento Accertamento con adesione IMU e Tari – Approvazione.

8. Nomina Commissione locale per il paesaggio.

Prima della trattazione dei punti all’ Ordine del giorno, si procederà con il giuramento dei nuovi vigili urbani in forze al Comando di Polizia Municipale.

In considerazione delle misure di prevenzione a contrasto dell’emergenza epidemiologica ancora in corso, la seduta si svolgerà in assenza di pubblico con la sola partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta, del Segretario generale e di coloro che sono chiamati al corretto svolgimento dei lavori.