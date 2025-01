Il Partito Democratico in campo, a Nocera Inferiore, per difendere dai recenti attacchi politici il lavoro portato avanti all’interno dell’Ospedale Umberto I. Ad annunciare i nuovi interventi della Regione Campania per il nosocomio nocerino, nel corso di una conferenza stampa, il Sindaco Paolo De Maio, il Consigliere Regionale Franco Picarone ed il deputato del Partito Democratico Piero De Luca.

