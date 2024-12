NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “1 GENNAIO, SERATA UNICA CON IL CONCERTO DEI COMA-COSE”

Dopo il successo del loro ultimo album e un 2023 ricco di riconoscimenti, i Coma_Cose arrivano nella città capofila dell’Agro Nocerino-Sarnese, per una serata all’insegna della musica emozionante e coinvolgente, che li ha resi uno dei gruppi più amati della scena musicale italiana. Coma_Cose è il progetto musicale di Fausto Lama e California, che ha conquistato il pubblico italiano con il

suo stile unico e la sua capacità di mescolare generi musicali diversi. Dopo il loro debutto nel 2017, i due artisti hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui nomination ai premi più prestigiosi della musica italiana, come il Premio Tenco e il Premio della Critica al Festival di Sanremo.

Nel corso del concerto, i Coma_Cose presenteranno dal vivo i brani del loro ultimo album, “Io sono un altro”, insieme ai successi che hanno conquistato il pubblico negli ultimi anni, come “Fiamme negli occhi” e “Post concerto”. Il loro sound unico, che mescola rap, pop e influenze elettroniche, continuerà a sedurre e sorprendere il pubblico.

«Siamo felici e onorati di ospitare i Coma_Cose a Nocera Inferiore, all’apice del successo della coppia che si presenterà anche al prossimo Festival di Sanremo. Siamo sicuri che sarà una serata unica» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.

