NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “CONFERENZA SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA ALVEO”

Il progetto coinvolge i territori di Nocera Inferiore, Pagani e San Marzano sul Sarno e si inserisce nel programma regionale per la mitigazione del rischio idraulico lungo il bacino del fiume Sarno.

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha avviato ufficialmente la Conferenza dei Servizi decisoria relativa al 4° Lotto del progetto di ripristino dell’Alveo Comune Nocerino, finanziato dalla Regione Campania.

L’avvio della Conferenza dei Servizi per il quarto lotto dell’intervento sull’Alveo Comune Nocerino rappresenta un passo decisivo per il prosieguo della messa in sicurezza idraulica del nostro territorio.

Si tratta di interventi che abbiamo rappresentato e che realizziamo grazie all’intervento della Regione Campania e del soggetto attuatore Consorzio di Bonifica.

La tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini restano una priorità assoluta.