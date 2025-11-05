REGIONALI IN CAMPANIA. IL SONDAGGIO DI NOTO: FICO AL 52%, CIRIELLI AL 45%

Sarebbe di 7 punti la forbice tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli in Campania, in vista del voto del 23 e del 24 Novembre. Il sondaggio realizzato da Noto Sondaggi e pubblicato, in serata, nel corso della puntata di Porta a Porta, in onda su Rai 1, fotografa questa situazione politica.

Alle prossime elezioni regionali, in Campania, il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Roberto Fico, si pone al 52% dei consensi mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al momento posizionato al 45%. È quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Noto per “Porta a Porta”, in onda da questa sera su Raiuno. In Veneto, invece, sarebbe avanti il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, con il 61% contro il 35% del candidato del centrosinistra e dei pentastellati, Giovanni Manildo. In Puglia, infine, il candidato del campo progressista, Antonio Decaro, sarebbe in vantaggio al 65% mentre il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono, si attesterebbe al 33%.