NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “OK A FINANZIAMENTO PER PROGETTO PER PALACOSCIONI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“E’ stata approvata e finanziata dalla Regione Campania la proposta di progetto per il Palacoscioni che prevede interventi di ammodernamento, ristrutturazione e efficientamento energetico.
Il progetto proposto prevede il rifacimento della copertura e isolamento termico, impianto fotovoltaico da 100 kW con accumulo e adeguamenti normativi e miglioramento della sicurezza.
Lo annuncia il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. 
La richiesta di finanziamento prevede un investimento da un milione di euro per rendere il palazzetto più sostenibile, sicuro e attrattivo per eventi sportivi e culturali.
Il PalaCoscioni deve continuare ad essere un riferimento per lo sport e la comunità: con questi interventi lo renderemo più moderno e vicino alle esigenze delle società sportive e dei cittadini.

