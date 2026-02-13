NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “OK DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA'”

“l 22 giugno 2024 il Consiglio comunale aveva approvato la variante urbanistica per la realizzazione della Casa di Comunità in via Fiano, su un terreno di proprietà dell’ASL Salerno, con finanziamento PNRR su indirizzo della Regione Campania.
Dopo mesi di attesa senza l’avvio dei lavori, nel marzo 2025, l’Amministrazione comunale ha formalmente sollecitato l’ASL Salerno (nota prot. n. 16153), evidenziando l’importanza strategica della struttura per garantire servizi sanitari e socio-sanitari di prossimità. È stata, inoltre, proposta, in caso di criticità legate al rispetto dei target PNRR, la possibilità di individuare un’altra sede, suggerendo gli uffici ASL di via Ricco, così da fare proprie le varie sollecitazioni pervenute.”
Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore. 

Con delibera n. 196 dell’11 febbraio 2026, l’ASL Salerno – preso atto delle criticità tecniche e operative e ottenuta l’autorizzazione alla rimodulazione dal Ministero della Salute – ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Casa di Comunità presso gli uffici di via Ricco.
Ora attendiamo l’avvio dei lavori di riqualificazione dei locali, che consentiranno di dotare Nocera Inferiore di un presidio fondamentale per la salute dei cittadini.
Un risultato importante per il territorio e per il diritto alla salute della nostra comunità.
Ringraziamo la Regione Campania e l’Asl Salerno per aver coinvolto anche la nostra comunità in questo intervento strategico.

