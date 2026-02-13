NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “OK DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA'”

Dopo mesi di attesa senza l’avvio dei lavori, nel marzo 2025, l’Amministrazione comunale ha formalmente sollecitato l’ASL Salerno (nota prot. n. 16153), evidenziando l’importanza strategica della struttura per garantire servizi sanitari e socio-sanitari di prossimità. È stata, inoltre, proposta, in caso di criticità legate al rispetto dei target PNRR, la possibilità di individuare un’altra sede, suggerendo gli uffici ASL di via Ricco, così da fare proprie le varie sollecitazioni pervenute.”

Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.