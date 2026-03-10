NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO PRESENTA ALLA CITTA’ IL PROGETTO MONTEVESCOVADO

Nell’ambito dell’elaborazione e dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per il completamento del Programma Straordinario di edilizia agevolata e convenzionata in località Montevescovado nonché dell’avvio del Programma Prius, finanziato dalla Regione Campania e che ha individuato Nocera Inferiore quale Città Polo e destinataria dei fondi FESR per circa 15 milioni

di euro, l’Amministrazione comunale organizza per venerdì 13 Marzo alle ore 18:00 presso l’aula consiliare – con il coinvolgimento degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Salerno – un momento pubblico di confronto per presentare il Piano di Rigenerazione Urbana complessiva del quartiere e la programmazione degli interventi che l’Amministrazione ha scelto di destinare interamente al quartiere di Montevescovado, che, in sintesi, sono:

1. abbattimento e ricostruzione prefabbricati pesanti – II lotto;
2. nuovo parco pubblico e innesto stradale tra il Rione Montevescovado e Ponte Alveo Santa
Croce;
3. riqualificazione della piazza mercato e delle relative strutture nel Rione Montevescovado;
4. recupero e riqualificazione dell’edificio scolastico “Regina Mundi”.
L’iniziativa pubblica vedrà le conclusioni affidate all’assessore della Regione Campania al Governo del Territorio e al Patrimonio,
Vincenzo Cuomo .
Dichiara in Sindaco Paolo De Maio : “ sarà l’occasione per presentare la proposta di riqualificazione definitiva del quartiere di Montevescovado e il programma delle opere che saranno avviate a breve in un quartiere che ci ha già visti fortemente impegnati con l’abbattimento dei primi prefabbricati pesanti e la realizzazione di 32 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale in via San Prisco, la riqualificazione del Centro di Quartiere e il completamento degli scheletri dei fabbricati ad opera di Acer, interventi che
lasceranno un segno concreto e duraturo per la comunità”.

