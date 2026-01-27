NOCERA INFERIORE. IN CONSIGLIO COMUNALE NASCE IL GRUPPO PROGETTO CIVICO-CIVICHE IN RETE

I Consiglieri Comunali Giovanni D’Alessandro, Antonio Iannello, Antonio Romano dichiarano di costituire ai sensi dell’art 1 del Regolamento per le Adunanze Consiliari e Commissioni il Gruppo consiliare denominato “Progetto civico – Civiche in rete” e nominano Antonio Iannello come capogruppo.

La costituzione del gruppo, favorita da affinità culturali e politiche, è consequenziale alla comune provenienza civica ed all’inizio di un nuovo percorso politico condiviso, di fatto, con la sottoscrizione e il sostegno alla lista presentata alle ultime elezioni provinciali “Civiche in rete”.

Il gruppo si propone di coinvolgere cittadini per avvicinarli alla politica e favorire la partecipazione democratica ed il contributo ai processi di sviluppo, in particolare della nostra Città e dell’Agro Sarnese- nocerino.

In questo scorcio di consiliatura il nostro impegno politico si caratterizzerà, in particolare, sui problemi maggiormente avvertiti dai Nocerini: la pulizia della Città e la gestione dei servizi pubblici locali affidati alla Multiservizi; le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili, impianti, strade e infrastrutture pubbliche per garantirne la sicurezza e la funzionalità; la mobilità urbana e l’inquinamento ambientale; la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico; la riqualificazione del quartiere Monte Vescovado e la cura e valorizzazione delle zone periferiche; le politiche sociali; la sanità territoriale e l’organizzazione della rete ospedaliera; il completamento dell’area industriale di Casarzano.