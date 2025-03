NOCERA INFERIORE. PAOLO DE MAIO: “DA MONTALBINO AGLI INTERVENTI DI SICUREZZA CON FONDI REGIONALI”

“Stamane a palazzo di città insieme alla regione campana, all’Ordine degli Ingegneri, all’Università di Salerno, all’Autorità di Bacino, Ente Parco Monti Lattari, Legambiente e Associazione Montagna Amica, abbiamo ricordato le vittime della frana del 2005.”

E’ quanto dichiara il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.

Oltre a rappresentare l’intervento in corso che ci ha consentito di frenare i detriti che scendevano al centro urbano, per cui stiamo recuperando anche economie, e l’intervento iniziato di messa in sicurezza delle rampe di Montalbino, abbiamo discusso dell’ intervento dove siamo stati individuati come soggetto attuatore dalla regione Campania recentemente, un progetto iniziato molti anni fa, fermo alle opportune osservazioni svolte dalle precedenti amministrazioni, che recepiremo e contiamo di inserirlo in un progetto più ampio, complessivo di sicurezza della

Zona piedimontana su cui immaginiamo di intervenire a lotti, iniziando da questi iniziali 6 ml.