PROVINCIA DI SALERNO. DOMANI ULTIMO CONSIGLIO CON GUZZO PRESIDENTE PRIMA DEL VOTO DEL 6 APRILE

Quello di domani, a Palazzo Sant’Agostino, sarà l’ultimo Consiglio Provinciale guidato dal Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo che, dallo scorso 3 Ottobre, subito dopo l’arresto di Franco Alfieri, si è trovato alla guida dell’Ente Provincia di Salerno. Un Consiglio Provinciale nel quale, con ogni probabilità, lo stesso Guzzo terrà un intervento per riassumere gli ultimi mesi di lavoro a Palazzo Sant’Agostino, ringraziare i consiglieri provinciali di maggioranza – che mai gli hanno fatto mancare il sostegno – ed aprire le porte alle elezioni del prossimo 6 aprile quando, al posto di Guzzo, in Provincia arriverà il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Il primo cittadino di Salerno, nel corso del fine settimana, sarà ufficialmente presentato, ai sindaci del Partito Democratico, come il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno, per dare il via ad una campagna elettorale dall’esito scontato.

Share on: WhatsApp