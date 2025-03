IMMA VIETRI (FDI): “OCCUPAZIONE IN CRESCITA, ISTAT SMENTISCE LA SINISTRA”

“I dati Istat confermano che l’occupazione cresce in modo deciso, con +145 mila posti di lavoro in un solo mese, +513 mila occupati su base annua. Il tasso di occupazione raggiunge il 62,8%, segnando un +1% rispetto all’anno scorso, mentre la disoccupazione cala al 6,3% e quella giovanile scende ulteriormente al 18,7%. Crescono i contratti stabili (+2,5% in un anno) mentre diminuiscono del 7,9% quelli a tempo determinato. Insomma, ancora una volta il racconto catastrofico della sinistra viene smentito dai numeri reali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera. “Questi dati sono frutto delle politiche economiche e sociali messe in campo, fin dal suo insediamento, dal Governo Meloni, che continua a sostenere con convinzione imprese e lavoratori creando opportunità reali per tutti. C’è, dunque, una evidente inversione di tendenza rispetto a quando governava la sinistra. Sicuramente, c’è ancora tanto da fare, ma questi dati dell’Istat, estremamente positivi, ci spingono a proseguire con determinazione nel percorso tracciato dal Premier Giorgia Meloni. Il nostro Governo – conclude Vietri – continuerà a lavorare per rafforzare l’economia nazionale affinché gli italiani possano avere opportunità lavorative sempre più stabili e dignitose”.

