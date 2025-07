NOCERA INFERIORE TRA I COMUNI FINANZIATI PER LA PROTEZIONE CIVILE

“Con il Decreto Dirigenziale n. 452 del 29 luglio 2025, la Regione Campania ha pubblicato le graduatorie definitive dell’Avviso Pubblico per la Pianificazione di Protezione Civile a scala comunale, intercomunale e provinciale.

Nocera Inferiore è ufficialmente tra i Comuni ammessi al contributo regionale, un risultato importante che consentirà di pianificare in modo ancora più efficace le misure di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio.”

Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.

Si tratta di un risultato strategico per la sicurezza della comunità e per la capacità di prevenzione e risposta del nostro territorio alle emergenze.

Un sentito ringraziamento agli uffici comunali competenti per il lavoro svolto con professionalità e tempestività, che ha permesso di raggiungere questo ulteriore importante obiettivo per la collettività, e alla Regione Campania che dimostra ancora una volta la giusta attenzione per i territori.