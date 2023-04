NOCERA SUPERIORE. DANISI: “25 APRILE DIMENTICATO DAL SINDACO. BILANCIO ? VOTO CONTRARIO”

“Il Sindaco di Nocera Superiore, ancora una volta, conferma la sua totale assenza dal territorio, dimenticando la ricorrenza del 25 Aprile, lasciando la città senza memoria storica di quanto accaduto 78 anni fa”. E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale del Gruppo Insieme per Nocera Rosario Danisi. Intanto è in arrivo il Consiglio Comunale per la discussione e l’eventuale approvazione del bilancio di rendiconto.

“Il nostro”, continua Danisi, “sarà un voto contrario ma speriamo che il Sindaco dia risposte concrete alle nostre interrogazioni che riguardano i problemi quotidiani di tutti i cittadini di Nocera Superiore, a cominciare da quello della pubblica illuminazione che mette in pericolo importanti pezzi del nostro territorio. Spero che in questo ultimo anno di lavoro la maggioranza smetta di guardarsi allo specchio e dia risposte concrete a famiglie ed imprese.”