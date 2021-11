NOCERA SUPERIORE. IL GRUPPO FDI INTERROGA IL SINDACO SULLA SICUREZZA STRADALE

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia del Comune di Nocera Superiore, con una interrogazione rivolta al Sindaco, chiedono chiarimenti in merito alla sicurezza stradale in alcune zone della città dell’Agro. Ecco cosa richiedono Amato, Fabbricatore e Pagano.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano e Carmine Amato, facenti parte del costituito Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” nell’espletamento delle proprie funzioni, formulano interrogazione ed interpellanza con risposta scritta e orale, al Sindaco e agli Uffici competenti in merito al seguente oggetto:

Viale Croce – Dissuasori di Velocità

PREMESSO CHE

In viale Croce la presenza costante di mezzi a velocita’ sostenuta mette in serio pericolo l’incolumita’ dei pedoni, se poi consideriamo in quella strada la presenza di una scuola e di una chiesa il pericolo si moltiplica.

Un intervento in tal senso è stato richiesto dalla scuola stessa attraverso la persona del dirigente scolastico, e da una associazione “Nocera Amici “2020” di promozione sociale.

CONSIDERATO

Che i dissuasori di velocita’ maggiormenti efficaci e più diffusi sono i dossi artificiali perche’ il veicolo rallenta non appena si trova di fronte al dosso.

Il nuovo codice della strada “ decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. In particolare al titolo II della costruzione e tutela delle strade, capo II organizzazione della circolazione e segnaletica stradale art. 42. Segnali complemetari, sono citati come segnali complementari anche i dispositivi destinati a rallentare la velocita’. Inoltre si fa riferimento ad un regolamento che ne stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli nonché le loro caratteristiche costruttive e le modalita’ di impiego e di apposizione.

Leggendo il regolamento all’art. 179 comma 1 specifica che “ su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o piu’ corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita’ costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.”

Innanzitutto, al comma 4 si chiarisce che possono essere applicati sulle strade dove vige un limite di velocita’ inferiore o uguale 50 Km/h e che vanno evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia.

Al comma 5 si precisa che “ i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences ecc. e che ne’ è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto soccorso.

In funzione dei limiti di velocita’ i dossi artificiali hanno delle dimensioni e un altezza che varia a seconda del limite di velocita’ esistente.

PERTANTO

Crediamo sia giunto il momento di chiarire se è vostra intenzione procedere alla messa in sicurezza di quella strada realizzando i dissuasori di velocita’ ovvero i dossi artificiali che obbligano i veicoli a rallentare quando si trovano nei pressi di strutture pubbliche ad alta concentrazione di persone soprattutto bambini e ragazzi.

In attesa di un vostro riscontro porgiamo Cordiali Saluti