NOCERA SUPERIORE. IL SINDACO D’ACUNZI INVITA I SINDACI DELL’AGRO IN PIAZZA PER UN PRIMO CONFRONTO

Gennaro D’Acunzi pronto a confrontarsi con tutti gli altri sindaci della Zona dell’Agro: è per questo motivo che il neo Sindaco del Comune di Nocera Superiore, in attesa della proclamazione ufficiale e della composizione della Giunta, ha voluto invitare tutti i sindaci del territorio, in Piazza, per un primo confronto, in vista dell’avvio dell’attività amministrativa. L’appuntamento è per mercoledi’ 3 Luglio a Nocera Superiore proprio per iniziare un dialogo con i sindaci dell’Agro che, fino a qualche settimana fa, erano abituati a colloquiare con l’ex primo cittadino Cuofano, oggi privo di ogni ruolo istituzionale.

Share on: WhatsApp