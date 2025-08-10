NOCERA SUPERIORE. LA MAGGIORANZA D’ACUNZI VERSO IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Cresce l’attesa, a Nocera Superiore, per la celebrazione del prossimo consiglio comunale che, al di là degli argomenti di routine, dovrà affrontare la prova dell’elezione del nuovo Presidente dell’assise, dopo le dimissioni di Teo Oliva, eletto subito dopo la tornata elettorale del 2024. Per la maggioranza del Sindaco Gennaro D’Acunzi, adesso, c’è la necessità di dare un segnale forte non solo alla minoranza ma anche a tutti gli elettori, per dimostrare che la questione del Presidente del Consiglio è stato solo un incidente di percorso, nell’ambito dell’attività amministrativa prodotta sul territorio. Si attende, dunque, la data per la celebrazione del prossimo consiglio comunale di Nocera Superiore che, stando alle voci che giungono dal comune del Salernitano, potrebbe essere fissato nella prima decade del mese di Settembre.