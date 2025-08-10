ALFREDO D’ATTORRE (PD): “SALARI FERMI E SPIAGGE VUOTE. IL GOVERNO VIVE SU MARTE”

Le immagini delle spiagge semi-vuote, non quelle dei ricchi ma quelle una volta frequentate in massa dal ceto medio italiano, sono il simbolo della separazione sempre più profonda fra la narrazione trionfalistica della Meloni e la condizione reale delle famiglie.

La Presidente del Consiglio e il suo governo vivono ormai in una realtà parallela, priva di contatti con la quotidianità reale della stragrande maggioranza degli italiani”. Così Alfredo D’Attorre della segreteria Pd.

“La stagnazione dei salari italiani è stata resa ancora più pesante dall’ondata inflattiva degli ultimi anni e rappresenta ormai la vera emergenza italiana, assieme ai tagli alla sanità e all’istruzione pubblica. Tutto ciò è lontanissimo dalla percezione di un governo che vive su Marte, ferocemente contrario al salario minimo, immobile sui mancati rinnovi contrattuali, cieco di fronte agli effetti della precarietà del lavoro, incapace di concepire qualsiasi misura concreta per la difesa del potere d’acquisto delle famiglie”.

