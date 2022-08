NOCERA SUPERIORE. LA POLEMICA DELL’EX SINDACO MONTALBANO: “NON SARO’ CANDIDATO, ADESSO BASTA”

“Cari amici ed amiche vi comunico che non sarò candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre nonostante la mia disponibilità ad impegnarmi ancora una volta per il collegio maggioritario dell’Agro nocerino-sarnese.”

Lo scrive l’ex sindaco di Nocera Superiore Gaetano Montalbano.

Non mi interessa sapere le motivazioni della mia esclusione ma desidero solo ringraziare le tantissime persone che erano pronte a sostenermi. Il mio rapporto con questa politica è con questa classe dirigente termina inevitabilmente qui. Grazie a Dio ho una professione che mi dà soddisfazione ogni giorno. La mia dignità ed il rispetto per me stesso e per voi tutti mi impone di dire BASTA.