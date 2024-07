NOCERA SUPERIORE. PASQUALE D’ACUNZI BRINDA CON IL FRATELLO SINDACO GENNARO: PRONTA LA GIUNTA

A brindare, questa mattina, insieme ai neo consiglieri comunali ed agli assessori nominati per il Comune di Nocera Superiore, c’era anche Pasquale D’Acunzi, fratello del Sindaco Gennaro D’Acunzi, da tempo indicato come possibile candidato alle prossime regionali in Campania con la lista della Lega. Intanto, si è chiusa, almeno per il momento e salvo interventi della magistratura amministrativa, la vicenda della proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale. Ed il Sindaco D’Acunzi ha anche nominato la nuova giunta. Ecco chi ne fa parte.

Antonella Battipaglia vice sindaco (con delega alle temastiche giovanili, sviluppo economico, cultura, transizione ecologica);

Assessori Franco Pagano (lavori pubblici manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed inizia scolastica Infrastrutture), Angelo Padovano (programmazione economico finanziaria, affari legali, patrimonio, archeologia, personale e attuazione del programma), Giuseppe Salzano (delega verde pubblico manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, Sport, cimitero, trasporto pubblico locale), Raffaelina Ferrentino (inclusione sociale, istruzione “Comune casa di vetro”)