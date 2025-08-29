NOCERA SUPERIORE. REBUS NON SCIOLTO PER IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

E’ ancora avvolta dal mistero la vicenda del nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Nocera Superiore. Il Sindaco Gennaro D’Acunzi, nelle ultime ore, starebbe pensando ad una soluzione utilizzando un criterio diverso da quello dei voti ottenuti alle ultime comunali: spuntano, infatti, i nomi del neo consigliere Bove ma anche di Senatore, già Presidente del Consiglio Comunale in passato, ma fortemente penalizzato dai pochi consensi nell’ultima tornata elettorale per le Comunali del 2024. Tanto per Bove quanto per Senatore si tratterebbe di una scelta del tutto innaturale per il primo Cittadino di Nocera Superiore che, fino ad oggi, ha messo sempre il consenso davanti ad ogni altro criterio per la scelta del delicato ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, lasciato, qualche settimana fa, da Teo Oliva. Intanto, il tempo passa e la soluzione dovrà arrivare perchè nel mese di Settembre sarà, comunque, necessario convocare una riunione del Consiglio Comunale di Nocera Superiore. Ed il Sindaco Gennaro D’Acunzi è chiamato a dare prova della sua coerenza.

