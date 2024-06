NOCERA SUPERIORE. RINALDO VILLANI: “CON GENNARO D’ACUNZI PER CAMBIARE LA NOSTRA CITTA'”

Rinaldo Villani, primo degli eletti nella lista Adesso con 454 preferenze personali, componente della coalizione che ha sostenuto al primo turno la candidatura a sindaco di Nocera Superiore di Gennaro D’Acunzi, è impegnato, proprio in questi giorni, nelle ultime battute di una lunga ed avvincente campagna elettorale.

“Al primo turno”, sottolinea Villani, “solo per pochi voti abbiamo sfiorato la vittoria che, ne sono certo, arriverà al secondo turno, quando finalmente con il nostro candidato sindaco Gennaro D’Acunzi, potremo iniziare il grande cambiamento nella gestione della città di Nocera Superiore, come ci viene chiesto, ancora oggi, da migliaia di cittadini. E’ questo, pero’, il momento decisivo per continuare a parlare con gli elettori di tutta la città di Nocera Superiore: riportare al voto chi, già al primo turno, ci ha dato fiducia; conquistare il consenso di chi, sabato 8 e domenica 9 giugno, ha scelto di sostenere altri candidati a sindaco”.