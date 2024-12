NOI MODERATI IN CAMPANIA: GIGI CASCIELLO E’ IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE DEL PARTITO

Gigi Casciello è il nuovo coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania. La nomina è stata decisa dal presidente del partito, Maurizio Lupi, che ha anche indicato come vice coordinatore regionale Angelo Lettera. “Sono onorato, ringrazio il presidente Lupi ei dirigenti del partito per la fiducia che mi hanno accordato – commenta Casciello, già parlamentare nella scorsa legislatura – Prosegue il percorso avviato con Centro Popolare insieme a Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace per rafforzare anche in Campania l’area moderata nel Centrodestra Metterò il massimo impegno in tal senso, per consolidare e radicare ancora di più Noi Moderati sul territorio, partendo dall’ottimo lavoro fatto dall’onorevole Pino Bicchielli. da cui raccolgo il testimone. Con il vice coordinatore Lettera, con tutti i coordinatori provinciali e l’intera comunità politica di Noi Moderati continueremo questo lavoro per far crescere il partito e per farci trovare pronti ai prossimi appuntamenti elettorali, primo dei quali le Regionali in Campania del prossimo anno. Vogliamo costruire una lista competitiva, in grado di esprimere una rappresentanza autorevole nel Consiglio regionale e nella Giunta regionale E’ un obiettivo ambizioso – conclude Casciello – ma siamo fiduciosi e daremo il massimo per raggiungerlo”.

