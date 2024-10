Noi Moderati si prepara alla celebrazione del Congresso Nazionale del partito guidato da Maurizio Lupi, in programma per la fine di Novembre a Roma: in Piazza, anche in Provincia di Salerno, i dirigenti del partito per la campagna di adesione. E, proprio dalla Provincia di Salerno, il Segretario Provinciale Luigi Cerruti lancia la sfida per le prossime scadenze elettorali, a cominciare dalle Regionali dell’autunno 2025.

