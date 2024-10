NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CACCIA IN CAMPANIA, ENNESIMA FIGURACCIA DELL’ASSESSORE CAPUTO”

Ancora un’occasione persa per l’assessore Caputo di rimediare ai numerosi errori commessi a danno dei cacciatori campani in questa stagione venatoria. Dopo aver avviato una procedura tesa ad anticipare ad ottobre, come avviene in tutte le regioni d’Italia tranne la Campania, l’apertura della caccia al colombaccio, Interrogando prima Ispra, poi il comitato nazionale tecnico venatorio ed infine il comitato regionale tecnico venatorio, ottenendo da tutti parere favorevole, ad oggi ancora non si è vista alcuna delibera di anticipazione dell’apertura al colombaccio. L’ennesima presa in giro per i cacciatori campani, i più penalizzati d’Italia grazie alle manovre di un assessorato che continua a muoversi su binari completamente sbagliati

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.