NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA PROROGHI SCADENZA PER BANDO RISERVATO AD ECOMUSEI”

“Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che detiene la delega alla Cultura, proceda alla proroga della scadenza del bando per le manifestazioni di interesse per il riconoscimento della qualifica di ecomusei. Sono, infatti, tantissime le Pro Loco della Provincia di Salerno ed anche i Comuni che sono venuti a conoscenza dell’Avviso, pubblicato lo scorso 5 Agosto, solo negli ultimi giorni, con una documentazione cospicua da compilare e con un termine, quello del 16 Settembre, che incombe e che rende quasi impossibile la partecipazione al Bando per tantissime realtà locali.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Chiedo, pertanto, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nell’ottica di una vera promozione culturale di tante comunità delle aree interne della nostra Regione, di procedere alla proroga del termine del 16 Settembre, in modo da consentire a tante amministrazioni locali di poter depositare, in maniera compiuta, la documentazione per ottenere il riconoscimento di ecomuseo.