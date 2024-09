A BELLARIA LA CARICA DEI GIOVANI DI FORZA ITALIA. PIETRO COSTABILE: “SIAMO AL CENTRO DEL NOSTRO PARTITO”

Sta per iniziare la tre giorni di Azzurra Libertà, la festa nazionale dei Giovani di Forza Italia, quest’anno in programma a Bellaria, a pochi chilometri da Rimini dove, proprio in queste ore, stanno arrivando tantissimi dirigenti e simpatizzanti del partito degli azzurri. Il Coordinamento Regionale della Campania dei Giovani, guidato da Michele Vitiello e dal Vicario Pietro Costabile. “Un evento importante che segna, anche quest’anno, l’originalità del nostro partito che, da sempre, mette al centro della propria azione politica i giovani. Quest’anno, poi, continua Costabile, si tratta di un appuntamento ancora piu’ importante rispetto al passato per le grandi sfide che attendono Forza Italia dopo le elezioni Europee ed alla vigilia di una importante tornata elettorale per le Regionali.”

Azzurra Libertà, che parte proprio nel pomeriggio di oggi a Bellaria, andrà avanti fino a domenica quando è previsto l’intervento conclusivo dell’evento da parte del Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.