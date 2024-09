BARONISSI. LUNEDI’ 9 IL SINDACO ANNA PETTA INAUGURA UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA

Lunedì 9 settembre alle ore 10:30 si svolgerà l’inaugurazione del nuovo Polo dell’Infanzia di Caprecano: una struttura all’avanguardia che ospiterà le scuole dell’infanzia delle frazioni di Sava, Caprecano e Orignano. L’edificio, recentemente oggetto di importanti lavori di completamento e riqualificazione funzionale ed energetica, si presenta come un esempio di edilizia scolastica moderna: sismicamente sicuro, dotato di ampi spazi aperti, mensa, è pensato per garantire un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli.

“Siamo felici di inaugurare questo nuovo polo per l’infanzia. É fondamentale migliorare i servizi per il territorio. Vogliamo offrire ai nostri bambini un luogo sicuro, moderno e ben attrezzato, che rappresenti un punto di riferimento non solo per l’istruzione, ma anche per lo sviluppo sociale e comunitario delle nostre frazioni. La scuola è un presidio sociale fondamentale per la formazione dell’individuo e per lo sviluppo di una coscienza civile. La comunità educante ha un valore imprescindibile: i nuovi spazi consentiranno la socializzazione e l’incontro, saranno crocevia di relazioni”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.