REGIONE CAMPANIA. APPROVATA DELIBERA SU ASSESTAMENTO BILANCIO CONSIGLIO DI ANDREA VOLPE

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, la Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 237 del 5 agosto 2024 avente ad oggetto “Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2024-2026. Assestamento e verifica degli equilibri”. La proposta, che è stata introdotta all’esame dell’Aula dal Questore alle Finanze, Andrea Volpe prevede l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per euro 15.460.182,01 (rispetto all’avanzo disponibile complessivo realizzato pari ad euro 27.106.609,45) per: il finanziamento di spesa per investimento per dare seguito a quanto già deliberato dall’Ufficio di Presidenza con delibera 31 luglio 2023 n. 165 per l’acquisto di un immobile da adibire a sede del Consiglio Regionale della Campania; per il finanziamento di nuova spesa corrente a carattere permanente.

