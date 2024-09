PIERO DE LUCA (PD): “COOPER STANDARD, SOSTEGNO AI LAVORATORI E INTERROGAZIONE AL MINISTRO URSO”

“Stamattina ho incontrato i vertici aziendali ed i rappresentanti sindacali della Cooper Standard Automotive di Battipaglia in stato di agitazione a causa dei rischi per la futura tenuta dello stabilimento, alle prese con una pericolosa riduzione già avvenuta delle commesse e una grave incertezza delle stesse nei prossimi anni. Nelle prossime ore, presenterò una interrogazione al Ministro Urso per chiedere quali iniziative intende adottare e sollecitarlo alla massima attenzione nonché ad azioni concrete rispetto al settore automotive e alla componentistica, la cui produzione deve assolutamente rimanere nel nostro Paese. Il Governo deve fare la sua parte. Ma le preoccupazioni sono tante, vista l’assenza totale di visione e progetti sulla politica industriale. Circa 500 lavoratori dell’azienda Cooper Standard non hanno oggi, alcuna certezza sul futuro. E con loro anche centinaia di addetti dell’indotto. Non possiamo lasciarli soli, non possiamo permettere che il nostro territorio subisca una desertificazione industriale, che produrrebbe danni economici e sociali enormi in un’area del Paese già fortemente provata dalla crisi negli ultimi anni”.

